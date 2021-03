Zuzanna Łapicka obchodziłaby dziś urodziny. Umer: "Nieodżałowana"

Dziennikarka i producentka telewizyjna zmarła na raka w 2018 r. Dla jej bliskich i przyjaciół była to ogromna strata, z którą do dziś się nie pogodzili. W dniu jej urodzin nie zapomniała o niej Magda Umer. Była z nią do końca.

Zuzanna Łapicka Źródło: East News