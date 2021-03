Małżeństwo z 70-letnim stażem. Brytyjczycy otrzymali gratulacje od Elżbiety II

Para po raz pierwszy spotkała się pod koniec lat 40. XX wieku na balu. Wilfred od razu zwrócił uwagę na piękną dziewczynę i poprosił ją do tańca. Od tamtego dnia stali się nierozłączni, co trwa bez przerwy do dzisiaj. Iris miała zaledwie 19 lat, a Wilfred 24 lata w dniu ślubu. Jak przyznała 89-latka w rozmowie z "Daily Mail" była to miłość od pierwszego wejrzenia.