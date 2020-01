WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Zwierzęce motywy na butach. Modne modele na zimę i wiosnę Cętki, pasy i zygzaki znajdziemy nie tylko na torebkach czy ubraniach, ale też na butach, zarówno tych do chodzenia podczas zimy, jak i tych na wiosnę oraz lato. Motyw zwierzęcy jest teraz szalenie popularny, dlatego warto wziąć go pod uwagę przy doborze codziennych stylizacji. Zwierzęcy motyw świetnie wygląda w połączeniu z klasyczną elegancją (iStock.com, Fot: Igishevamaria) Modne, ale wymagające O ile ubranie w panterkę dalej może wywoływać zgorszenie (jeżeli jest nieodpowiednio dobrane do reszty odzieży), o tyle torebka imitująca skórę węża lub krokodyla jest całkiem modnym i eleganckim dodatkiem do klasycznych stylizacji. Motywy zwierzęce powracają do łask, ale są dość trudne w stylizowaniu, zwłaszcza że kojarzą się z modowym kiczem oraz przemocą wobec zwierząt. Styliści podkreślają, że tego typu wzory najlepiej się prezentują w skromnych strojach, kiedy ich drapieżny charakter jest tonowany przez klasyczne, niewyzywające dodatki i ubrania, np. czarną kurtkę bez wzorów, proste szpilki czy spódnice za kolano. Jeśli chcemy wyglądać skromnie i klasycznie, unikajmy połączeń z głębokimi dekoltami, białymi kozaczkami oraz spódnicami odsłaniającymi prawie całe nogi, które wyglądają wyzywająco. Alternatywą dla cętkowanych ubrań i torebek są buty. Dziś niemal każdy fason pokrywa się zwierzęcym deseniem w przeróżnych postaciach. W sklepach znajdziemy nie tylko botki na obcasie z wężowej skóry czy czółenka z krokodyla, ale też cętkowane sneakersy, lordsy i baleriny. Zazwyczaj mają one naturalne kolory, jednak projektanci lubią szaleć pod tym względem i wypuszczają na rynek także pary w wyrazistych barwach, mające jedynie strukturę zwierzęcej sierści czy skóry. Do czego nosić? Buty w zwierzęce wzory zwykle grają pierwsze skrzypce w stylizacjach, dlatego warto zadbać o to, by reszta stroju była stonowana albo korespondowała z nimi kolorystycznie. Na górę warto założyć coś klasycznego. Sprawdzą się zwyczajne, codzienne rurki z jeansu, czarna matowa spódnica, a także biała albo szara sukienka. Jeśli chcemy połączyć kolory, wybierzmy coś brązowego, np. płaszcz, a do tego dobierzmy czarne spodnie i kremowy sweter. Taka kolorystyka zgra się najlepiej ze standardową panterką. Zwierzęce wzory niekoniecznie pasują do innych równie wyrazistych wzorów, np. kwiatów czy kratki. Ale mogą być zestawiane w bardziej odważny sposób. Miłośniczki ekstrawaganckich rozwiązań mogą dopasować do nich coś połyskującego albo w wyrazistym kolorze, np. marynarkę z cekinami albo bluzkę w pomarańczowym lub mocnym różowym kolorze. Całość warto stonować czymś prostym, np. czarnymi lub szarymi spodniami.