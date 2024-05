Zwilż i ustaw w łazience. Rozwiążesz problem rybików

Stworzenia te wyróżnia podłużne ciało o łuskowatej, srebrno-białej powierzchni. To właśnie przez ich barwę niektórzy nazywają je srebrzykami. Rybiki posiadają także długie czułki i króciutkie odnóża.

Warto wiedzieć, że mimo iż rybiki mogą wyrządzić ogromne zniszczenia w naszym domu, dla ludzi nie stanowią żadnego zagrożenia. Nie przenoszą też chorób, o co często martwią się osoby, które miały z nimi jakąkolwiek styczność. Ich obecność może mieć ogromny wpływ na zasobność naszego portfela, dlatego warto wiedzieć, jak się z nimi uporać.

Wszystko, czego potrzebujemy to bowiem rolka po papierze toaletowym, którą należy zwilżyć wodą, a następnie umieścić np. na dekielku od słoika. Kiedy pułapka jest już gotowa, wystarczy już tylko ustawić ją na całą w miejscu, gdzie zauważyliśmy obecność rybików.

W tym czasie stworzenia te powinny zostać zwabione do zwilżonej rolki, a my następnego dnia możemy bez przeszkód usunąć je z naszego domu. Prosto, tanio, a do tego humanitarnie.