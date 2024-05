Wchodzą do domów. Ich obecność to wyraźny znak

Jak się okazuje, skorek pospolity jest owadem bardzo pożytecznym. Szczypce, które posiada, służą mu głównie do chwytania i cięcia liści oraz młodych łodyg. Szczypawka rzadko używa ich do samoobrony, ponieważ nie jest agresywna i sama z siebie nie atakuje. Mimo to, wiele osób obawia się, że owad ten może dostać się do ich ucha, przeciąć błonę bębenkową, a nawet złożyć jaja w mózgu.