Zwróciła uwagę agresywnej kobiecie z dzieckiem. Dostała od niej pięścią w głowę

Zdarzenie opisał lokalny portal Słupca.pl. Jak podają dziennikarze, agresywna kobieta miała siłą poprawiać dziecko siedzące w wózku. 2-letnia około dziewczyna, aż zaczęła się zanosić płaczem. Wówczas do kobiety, jej dziecka i mężczyzny, który był z nimi podeszła jedna ze spacerowiczek. Kiedy powiedziała, żeby ta nie stosowała agresji wobec dziecka bo wezwie policję, spotkała się z obelgami i przemocą fizyczną.

Na miejsce został wezwany patrol policji

– Nie obchodzi mnie to, że ta kobieta mnie uderzyła i mi naubliżała. Ale nie mogę pogodzić się z tym, jak ona traktuje swoje dziecko. To nie było poprawianie dziecka w wózku, to było znęcanie się – wyznała 32-latka. Jak się okazuje, udało się ustalić tożsamość agresorki. Jej dane ma już policja.