Minęły trzy lata od śmierci Agnieszki Kotulanki. Bezpośrednią przyczyną nie była choroba alkoholowa

Agnieszka Kotulanka zniknęła z ekranu i polskiego show-biznesu w 2013 roku. Od tego czasu co jakiś czas w mediach pojawiały się zdjęcia, które przedstawiały aktorkę pijącą alkohol, ubraną niedbale, opuchniętą… Kotulance próbowali pomóc najbliżsi: córka kilkukrotnie odwoziła ją na odwyk, a przyjaciel – aktor Jerzy Bończak – chciał skłonić panią Agnieszkę do powrotu na scenę. W tym celu wyprodukował nawet sztukę teatralną, w której mieli zagrać razem.

Kotulankę wspomina Tomasz Stockinger

- To się działo przez tyle lat na naszych oczach i ona nie mogła zawrócić z tej drogi.No niestety jakiś procent ludzi nie daje rady. I padło też na Agnieszkę. Na tym polega cała groza choroby alkoholowej. To nie są igraszki, to jest choroba śmiertelna i tak się okazało w przypadku Agnieszki. No cóż. Wielki żal pozostał – mówił serialowy mąż Kotulanki, Tomasz Stockinger, w rozmowie z Agnieszką Szmidt.