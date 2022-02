Rosjanka zapytała znajomych, co sądzą o konflikcie z Ukrainą. Niektórzy bali się udzielić odpowiedzi

"Wojna bez znaczenia w jakiej postaci jest przerażająca. Co więcej, to cios w gospodarkę i dobrobyt społeczeństwa. W Rosji przez koronawirusa nastąpił całkowity upadek wszystkiego. Nie wyobrażam sobie, co by jeszcze upadło, gdyby wszystkie siły i środki zostały skierowane na konflikt zewnętrzny. (…) Jedno jest jasne, Ukraina już od dawna jest niezależnym, suwerennym państwem, a ingerowanie w jego sprawy w jakikolwiek sposób, a zwłaszcza środkami wojskowymi, jest moim zdaniem niedopuszczalne – stwierdził 31-letni tłumacz przysięgły.