Młode Ukrainki zostają w Polsce. "Nie chcę zabijać żadnego człowieka"

- Zawsze posługiwaliśmy się na Ukrainie także rosyjskim i nie ma to nic wspólnego z tym, że popieramy działania Rosji. Kilka dni temu napisałam, że wybieram się na Ukrainę i zapraszam chętnych na sesje zdjęciowe. W komentarzach pojawiły się pytania, dlaczego piszę w języku wroga oraz insynuacje, że muszę popierać Putina. Ich autorami były te same osoby, które deklarują, że będą bronić kraju z karabinem w ręku. Rzecz w tym, że wojna trwa od 8 lat i do tej pory nie ruszyli się z domu. Jestem przekonana, że gdy sytuacja naprawdę się zaogni, napiszą do mnie z prośbą o pomoc w przygotowaniu dokumentów potrzebnych do wyjazdu – opowiada.