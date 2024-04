Zżera tuję na naszych oczach. Tak pozbędziesz się go w mig

Tuje przy odpowiedniej pielęgnacji zachwycają swoją zieloną barwą przez cały rok. Brązowienie igieł to alarmujący sygnał, wskazujący na obecność szkodników, które mogą doprowadzić do śmierci rośliny. Co zrobić, gdy nasze tuje zostały zaatakowane? Jedno jest pewne, trzeba działać szybko.

Igły tui robią się rdzawe? To alarmujący sygnał

Żywotnik to roślina o dużej odporności na wiele chorób. Kiedy jednak zaczyna brązowieć, może to świadczyć o ataku rozmaitych szkodników. Pojawienie się małych, nieregularnych kopczyków ziemi w ogrodzie może zwiastować pojawienie się karczownika, niewielkich rozmiarów gryzonia z rodziny chomikowatych.

Kopiąc tunele, szkodnik ten uszkadza system korzeniowy, uniemożliwiając roślinie pobór niezbędnych substancji odżywczych, co prowadzi do jej obumarcia. Wykrycie karczownika nie jest trudne, a co najważniejsze - skutecznie można go przegonić z ogrodu. Gryzoń ten nie toleruje zapachu lawendy, mięty oraz czarnego bzu, dlatego spryskanie miejsc jego aktywności roztworem zawierającym olejek eteryczny o wymienionych zapachach, może nam pomóc w rozwiązaniu problemu.

Nie tylko karczownik. Przyjrzyj się uważnie

Brak kopczyków i niezmiennie zły stan tui mogą natomiast świadczyć o inwazji misecznika tujowca. To drobny organizm przypominający małą, brązową lub czerwoną kulkę, znajdujący się zazwyczaj na wierzchniej części pędów rośliny. Żeruje on na tujach, sprawiając, że pędy i igły zmieniają kolor na żółty. Ich inwazja może doprowadzić do całkowitego obumarcia rośliny. Walka z tym szkodnikiem wymaga użycia środków chemicznych, które najlepiej zaaplikować w lipcu, kiedy misecznik zaczyna się wylęgać.

Wśród wrogów tui występuje także miodownica cyprysikowa, odmiana mszycy, która wysysa z roślin cenne składniki odżywcze. To działanie skutkuje żółknącymi i stopniowo odpadającymi igłami. Na szczęście, z miodownicą można walczyć w bardzo prosty sposób. Wystarczy bowiem oprysk, przygotowany z roztworu mydła potasowego oraz wody z dodatkiem czosnku. Zapach odstraszy szkodnika, a nasze tuje będą bezpieczne.

