10 stycznia dzieci pójdą do szkoły. "Cieszę się, nauka zdalna to porażka"

Dodaje, że w jej opinii niechodzenie do szkoły to ogromna cena, jaką płacą dzieci. - Mój syn zamknął się w sobie, nawet nie chce zapraszać do domu kolegów. Jest pogrążony w marazmie – zauważa 35-latka. Ewelina jest zaszczepiona, aktualnie czeka na szczepienie dla swojego najstarszego syna. – Ma 8 lat. Długo zastanawiałam się, czy go zaszczepić, podjęliśmy z mężem decyzję, że to dobry krok – skomentowała.