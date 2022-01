Monika Richardson przeżyła tragedię. Prosiła, błagała, by się zaszczepili

Trudne doświadczenie Moniki Richardson

Richardson nie ukrywa jednak, że ostatnio życie dało się jej we znaki. Chodzi o pandemię i samotność, która jej towarzyszy w tak trudnym czasie - Pandemia to jest nasza nowa rzeczywistość. (...) Oczywiście jest nam wszystkim przykro, a mnie szczególnie, bo uważam, że interakcja międzyludzka, kontakty międzyludzkie, dotykanie się, uśmiechanie się, bycie blisko, w sensie fizycznym również, to jest podstawa funkcjonowania społecznego - wyznała w rozmowie z Newserią.