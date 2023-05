11-latka poprawiła urodę. Internauci: "Co dalej botoks?"

Ale część użytkowników wsparła influencerkę oraz jej córkę. Wskazywali oni, że lifting i przyciemnianie rzęs to bezpieczna procedura. "To nie są sztuczne rzęsy. Robiłam to w jej wieku. Niektórzy potrzebują życia!", "Jako ruda, popieram to!!!", "Nic wielkiego, ona jest w liceum. Cokolwiek sprawia, że czuje się dobrze ze sobą", "Piękna Pixie. Nie słuchaj trolli, które nie mają komórek mózgowych" - czytamy.