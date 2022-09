Dramatyczny finał zabiegu u kosmetyczki. "Czułam, jakby moja twarz się gotowała"

Dramatyczny finał wizyty u kosmetyczki

Megan Francis na co dzień opiekuje się dwójką swoich dzieci, które z przerażeniem obserwowały, co dzieje się z ich mamą. Po powrocie z salonu kosmetycznego, kobieta zaczęła odczuwać reakcję alergiczną. A raczej jej skutki. Zaczęły piec ją brwi i twarz. Trzy dni później pojawiła się tak duża opuchlizna, że Brytyjka nie była w stanie nic zobaczyć. Została przewieziona do Princess Royal Hospital w Shropshire.