12-latek napisał list do policjantów. Pomogli mu odzyskać skradzione rzeczy

12-latek okradziony w salonie gier

Do zdarzenia doszło koło Przyjezierza, niedaleko Bydgoszczy. Dwaj policjanci zostali oddelegowani do tego miejsca, które w sezonie wakacyjnym jest często odwiedzane przez wczasowiczów. 10 lipca, gdy zakończyli służbę, do komisariatu przyszedł 12-letni chłopiec. W salonie gier okradziono go z ważnej dla niego saszetki, w której trzymał m.in. pieniądze oraz dwa telefony. W nich znajdowały się także rodzinne zdjęcia.