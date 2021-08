Niepełnosprawny chłopiec zmaga się z traumą wywołaną przez antyaborcyjny plakat. Fundacja pro-life zapłaciła śmieszną karę

"Zanim kolejny raz wybraliśmy się w to miejsce, sprawdziliśmy z mężem, czy furgonetka wciąż tam jest. One, niestety, mają to do siebie, że są mobilne. I kiedy kolejny raz byliśmy z Frankiem na frytkach, furgonetka znów tam była. I znów widziałam, jak moje dziecko trzęsie się z przerażenia i patrzy na mnie, szukając pomocy. Zawiodłam jego zaufanie. Franek odmówił wychodzenia z domu. Bo się bał" - mówiła w wywiadzie.