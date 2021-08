Genene Jones jest nazywana "morderczą pielęgniarką". Z jej rąk zginęło co najmniej kilkanaścioro dzieci

Do Jones przylgnęły przydomki "anioł śmierci" i "mordercza pielęgniarka". Urodzona w 1950 roku kobieta zamordowała co najmniej jednenaścioro dzieci. W 1985 roku została skazana na karę 99 lat pozbawienia wolności z możliwością wyjścia na wolność najwcześniej w 2017 roku. Morderczyni ma jednak prawo ubiegać się o przedterminowe zwolnienie co dwa lata. Na razie sąd konsekwencje odrzuca jej wnioski.