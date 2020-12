12-latek zjadł świąteczny obiad. Potem doszło do tragedii

12-latek wraz z mamą Louise i trzema braćmi odwiedzili swoich dziadków w Winsford w Cheschire. Kilka godzin po rodzinnym obiedzie doszło do tragedii: chłopiec upadł w parku, nie mógł złapać tchu. Cason zdążył zadzwonić jeszcze do swojej mamy, ale chociaż kobieta błyskawicznie pojechała do syna, aby podać mu adrenalinę (12-latek był uczulony na orzechy), na pomoc było za późno. Cason zmarł w szpitalu Leighton w Crewe. Zdaniem lekarzy chłopiec zmarł w wyniku wstrząsu anafilaktycznego.