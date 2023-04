16-latka wpadła przez przypadek. Niewinna wizyta policji w szkole wpłynie na resztę jej życia

Nastolatki lubią eksperymentować. To dla wielu także często okres buntu, który może doprowadzić do podjęcia złych decyzji. Właśnie dlatego policjanci często odwiedzają placówki, by przestrzec uczniów przed ewentualnymi wybrykami. W jednej ze szkół w powiecie oławskim na Dolnym Śląsku miała odbyć się kolejna pogadanka, która jak się później okazało, skończyła się bardzo źle dla jednej z uczennic.