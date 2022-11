23-latka podpaliła dom swojego chłopaka. Była o niego zazdrosna

Kipiała z chorobliwej zazdrości. Postanowiła odegrać się na rzekomo niewiernym mężczyźnie

Senadia miała postanowić podpalić dom po tym, jak zadzwoniła do młodego mężczyzny. Na wyświetlaczu komórki zamiast ukochanego ponoć zobaczyła inną, nieznajomą kobietę. To był dla 23-latki wystarczający dowód, że chłopak ją zdradza. Po rozłączeniu wideorozmowy roztrzęsiona i zdenerwowana Senadia udała się prosto do posiadłości, w której mieszkał mężczyzna wraz z rodziną. Weszła do środka i podpaliła kanapę. Ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko. Straty oszacowano na około 50 tysięcy dolarów amerykańskich, czyli ponad 220 tysięcy złotych.