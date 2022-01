Jerzy Kalibabka uwiódł tysiące kobiet. Skradł im nie tylko serca, ale i ponad 15 mln zł

– Latem działaliśmy nad morzem, jesienią i wiosną w miastach, a zimą w górach. Przyjeżdżaliśmy do jakiejś miejscowości i mieliśmy 24 godziny, aby każdy z nas poznał po trzy ładne i bogate dziewczyny, uwiódł je i wzbogacił się. Zdarzyło mi się kilka "strzałów" po milion i więcej złotych, a wtedy willa kosztowała jakieś 200 tysięcy złotych. Ale ja im tych pieniędzy czy biżuterii nie zabierałem, same mi chętnie dawały. Ja niekiedy brałem od jednej, aby dać drugiej, biedniejszej. Ale Robin Hood, to ja nie byłem - mówił, bez cienia zażenowania, w rozmowie z WP.