Ghislaine Maxwell usłyszała wyrok. Sędzia użył dosadnych słów

Zgotowali nastolatkom piekło. Prawnicy kobiety twierdzili, że jest kozłem ofiarnym

Przypomnijmy, że wedle pierwszego wyroku sądu Ghislaine Maxwell groziło do 55 lat więzienia. Żona miliardera w latach 1994-2004 miała werbować i sprowadzać do domu nieletnie dziewczyny, które później były molestowane przez jej męża Jeffreya Epsteinema. Ghislaine sama również czasem miała uczestniczyć w zabronionych czynach. Oprócz tego nakłaniała nastolatki do zagranicznych podróży, gdzie nielegalnie odbywały stosunki seksualne. Pojawił się również zarzut handlu nieletnimi, a także prób zaangażowania w przestępcze akty seksualne.