3 modele botków, które pasują do spodni i do sukienek. Teraz na wyprzedaży!

Wysokie botki

Nie chodzi o botki na wysokim obcasie, ale takie z wysoką cholewką. Nie ma bowiem butów, które gorzej wyglądają z sukienkami niż te kończące się na wysokości kostki. Dlatego przy poszukiwaniu botków do spódnic i sukienek zwróć uwagę na to, jak długa jest ich cholewka. Wśród wybranych przez nas modeli, chcemy waszą uwagę zwrócić przede wszystkim na buty Simple. Ich góra jest bardzo obcisła, przylega do nogi niczym skarpeta. Pięknie sprawdzi się szczególnie u kobiet ze smukłymi łydkami. Niestety, minusem jest brak jakiegokolwiek ocieplenia. Dlatego te buty nie sprawdzą się raczej w mroźne dni, ale w deszczowe już jak najbardziej tak – botki są skórzane, wiec przy odpowiedniej pielęgnacji ochronią nogi przed wilgocią. Botki Badura i DeeZee to modele na dużo wyższych obcasach. Nogi będą wyglądać w nich pięknie. Do tego to czarne modele o klasycznym wyglądzie dobrze będą się więc prezentować ze skórzanymi, dzianinowymi, zwiewnymi, jak i bardziej wieczorowymi spódnicami i sukienkami. Kupno takich ponadczasowych i uniwersalnych butów to inwestycja na lata.