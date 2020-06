WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

3 modne stylizacje na lato ze spódnicą plisowaną w roli głównej Sposób na efektowną, kobiecą stylizację? Plisowana spódnica! Wbrew pozorom pasuje nie tylko do eleganckich koszul i szpilek. Jak ją nosić latem? Sprawdź trzy propozycje modnych zestawów z solejką w różnych stylach! Spódnica plisowana to idealny dodatek do letnich stylizacji. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Domodi.pl Plisowana spódnica – idealna baza letnich stylizacji Kilka sezonów temu wróciła do łask w wielkim stylu. Bardzo szybko zyskała status „must have" w kobiecej szafie i wszystko wskazuje na to, że na dobre zadomowiła się w naszych garderobach. Nic dziwnego. Plisowana spódnica to z pewnością miła odmiana dla spodni w codziennych stylizacjach, ale też dobra alternatywa dla sukienki na wesele czy inną uroczystość. W czym tkwi jej fenomen? To zdecydowanie zwiewny krój, który dodaje sylwetce lekkości. Plisy pięknie układają się w ruchu, a luźny fason sprawia, że solejka rewelacyjnie sprawdza się nawet w upalne dni. Zastanawiasz się, jaką wybrać na lato? Sprawdź ogromny wybór plisowanych spódnic na domodi.pl, a my podpowiemy Ci, jak je nosić! Jaką plisowaną spódnicę wybrać na lato? Doskonałą bazą stylizacji na różne okazje będzie pastelowa plisowana spódnica w pudrowym różu, błękicie czy fiolecie millenial purple. Na modele w tych odcieniach stawiają fashionistki, które solejki noszą na sportowo – z białymi t-shirtami i sneakersami. Najbardziej uniwersalna i ponadczasowa będzie beżowa plisowana spódnica, którą zestawisz zarówno z białą koszulą z lnu, jak i ulubionym kolorowym t-shirtem z nadrukiem. Ciekawie prezentują się też solejki we wzory, np. modną panterkę czy kwiaty. A jeśli szukasz kreacji na wyjątkową okazję, postaw na plisowaną spódnicę z warstwą tiulu. Długość? Bez wątpienia midi! Spódnica plisowana do połowy łydki to bezpieczna opcja na każdą okoliczność, która doda Ci klasy i szyku! Plisowana spódnica w stylizacji do biura Szarą, czarną, a nawet pastelową solejkę możesz wykorzystać w stylizacji do biura. Wszystko zależy od tego, jak bardzo formalny jest dress code obowiązujący w Twoim miejscu pracy. Jeśli możesz pozwolić sobie na odrobinę luzu z zachowaniem podstawowych zasad elegancji, połącz plisowaną spódnicę z topem typu basic i oversizową, szykowną marynarką. Całość uzupełnij klasycznymi szpilkami, zegarkiem na skórzanym pasku oraz minimalistyczną, wizytową torebką. Taka stylizacja to z pewnością ciekawa alternatywa dla ołówkowej sukienki czy damskiego garnituru. Świetnie sprawdzi się podczas letnich upałów. Materiały prasowe Sportowa stylizacja z plisowaną spódnicą Plisowana spódnica pasuje tylko do eleganckich outfitów? Nic bardziej mylnego! Trendsetterki pokochały ją w sportowym wydaniu, a wśród najmodniejszych streetwearowych inspiracji królują zestawy z solejkami we wszystkich kolorach tęczy. Jeśli lubisz miksować różne style, wystarczy, że połączysz plisowaną spódnicę z ulubionymi trampkami oraz wygodnym, bawełnianym t-shirtem. Doskonale sprawdzą się tu każde buty sportowe – zarówno klasyczne Conversy za kostkę, jak i masywne ugly sneakers w klimacie lat 90. Zaszaleć możesz też z kolorami w stylizacji i niebanalnymi dodatkami. Może skórzana saszetka-nerka zamiast torebki listonoszki? A może czapka z daszkiem, która podkreśli miejski charakter zestawu? Wybór należy do Ciebie! Materiały prasowe Solejka w eleganckim wydaniu na letnią imprezę Plisowana spódnica z powodzeniem zastąpi też sukienkę na wesele czy inną uroczystość. Jeśli marzy Ci się oryginalny look, który nie powtórzy się na tej samej imprezie, zamiast klasycznej kreacji z sieciówki, skompletuj nietuzinkowy zestaw z plisowaną spódnicą! Tę w nietypowym kolorze, z ciekawym wzorem czy z warstwą tiulu możesz zestawić z dopasowanym crop-topem, który podkreśli sylwetkę. Dobrze sprawdzi się zarówno ten z delikatnej przewiewnej dzianiny, jak i z efektownej koronki. Całości dopełnią buty na obcasie – szpilki lub sandały na słupku oraz biżuteria – widoczna z daleka, choć niekoniecznie duża. Materiały prasowe Plisowana spódnica to wbrew pozorom jeden z najbardziej uniwersalnych elementów letniej garderoby. Perfekcyjnie współgra nie tylko z koszulami czy eleganckimi bluzkami z fontaziem, ale też z t-shirtami, topami czy oversizowymi bluzami sportowymi. Warto łączyć ją również z takimi klasykami letniej mody, jak bluzki hiszpanki, lekkie klapki, torebki koszyki czy słomkowe kapelusze. To najlepszy dowód na to, że sposobów na noszenie solejki latem jest naprawdę mnóstwo!