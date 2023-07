4 kosmetyki dla przetłuszczających się włosów. Skutecznie przywracają świeżość

Odświeżająca odżywka

To profesjonalna odżywka, którą nie pogardziłby dobry fryzjer. To ekonomiczne opakowanie wystarczy na długo. Odżywka trzyma skalp w ryzach. Reguluje pracę sebum i przywraca prawidłowe pH skóry głowy, co jest szczególnie istotne przy problemie szybkiego przetłuszczania się włosów. Specjalna formuła dba o to, by włosy były miękkie, lśniące, sprężyste i odświeżone. Z tą odżywką rozczesywanie staje się łatwiejsze, kosmyki się nie plączą, są odpowiednio nawilżone, zregenerowane i zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych.