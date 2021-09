4 sposoby na to, jak zapanować nad powakacyjnym stresem

Poświęć kilka chwil w ostatnich dniach urlopu na to, by spokojnie pomyśleć o powrocie. Niech to jednak nie będzie nerwowe przeglądanie kalendarza i wyobrażanie sobie czarnych chmur. Korzystając jeszcze z wakacyjnego luzu, zastanów się co Cię czeka i co możesz zrobić z wyprzedzeniem nie poświęcając na to zbyt wiele czasu. Jeśli masz zaległe płatności, zaplanuj je już teraz. Jeśli Twoje dziecko wraca wkrótce do szkoły, zastanów się, czego potrzebuje. Może da się to kupić w miejscowości, w której teraz przebywasz albo zamówić w sklepie internetowym? Niech to będzie np. nowe ubranie na rozpoczęcie roku, przybory szkolne, czy chociażby mały drobiazg z okazji jego powrotu do szkoły. A może warto się też zastanowić, czy po po wakacjach nie czeka Cię czasem widok pustej lodówki? Jeśli to wydaje Ci się prawdopodobne, skorzystaj z popularnej aplikacji lub strony internetowej, i zamów zakupy z dostawą do domu określonego dnia.