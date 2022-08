4 tipy, dzięki którym znajdziesz idealny stanik dla dużego biustu

Duże piersi to duże wyzwanie dla biustonosza. Tu nie chodzi jedynie o kwestie estetyczne, biustonosz MUSI podtrzymywać duży biust w taki sposób, by przynieść ulgę plecom i sylwetce (złe podtrzymanie skutkuje ciążeniem piersi do dołu i garbieniem się). Z tym zadaniem niekoniecznie poradzą sobie modele z sieciówek odzieżowych. Tam rozmiarówka jest mocno okrojona i posiadaczki dużych biustów mogą odnieść wrażenie, że nie stworzono rozmiaru dla nich. Dziewczyny, jest 240 rozmiarów staników! Nie każdy producent rzecz jasna ma je wszystkie w swojej ofercie, ale bez problemów można dokładnie dobrać właściwy rozmiar do każdego biustu. Warto zaufać sprawdzonym producentom bielizny, udać się do salonu z prawdziwego zdarzenia, gdzie spotkamy brafitterkę, która dobierze nam odpowiedni rozmiar i model stanika. Odpowiedni biustonosz musi mieć bowiem nie tylko właściwy rozmiar, ale i odpowiednią formę.