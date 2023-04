4 urodowe cudeńka, które znajdziesz w Sinsay

Lodówka na kosmetyki

Jak już będziecie miały maskę jadeitową i masażery do twarzy, przyda się wam specjalne miejsce do ich schładzania. Co powiecie na malutką, uroczą lodóweczkę na kosmetyki? Zmieścicie do niej masażery i produkty, które wymagają przechowywania w niższej temperaturze. Lodówka posiada także funkcję ogrzewania, co przyda się w przypadku kosmetyków, które wymagają wyższej temperatury, aby zmienić konsystencję.