5 gier, które zabierzesz ze sobą do plecaka. Koniec z nudą w podróży i na wyjeździe

Pędzące żółwie

To karciana, kompaktowa wersja "Pędzących żółwi", popularnej planszówki. Cel gry jest taki sam, jak w powiększonej wersji – przesuwanie swoich żółwi tak, by ten, którym skrycie kierujemy, znalazł się na pierwszym miejscu. 12 żółwików ustawianych jest w linii na środku stołu, a następnie gracze losują, jakim kolorem będą grać. Gracze znają swój kolor, ale nie ujawniają go przeciwnikom, więc do końca nie wiadomo, kto wygra. W "Pędzące żółwie" mogą grać już pięciolatkowie.