5 oznak, że twoja skóra głowy potrzebuje peelingu

Każda skóra (także ta na głowie) potrzebuje dokładnego oczyszczenia i złuszczenia. Pamiętaj, że skalp jest domem dla twoich włosów. Jeśli zależy ci na tym, by były mocne, zdrowe i lśniące, musisz zapewnić im odpowiednie warunki do wzrostu. Dlatego też peeling skóry głowy (trychologiczny) powinien stać się pielęgnacyjnym rytuałem każdej z nas. Są jednak pewne sygnały świadczące o tym, że potrzebujesz go bardziej niż kiedykolwiek.

Łupież tłusty wynika z kolei z łojotokowej skóry głowy. Intensywny łojotok blokuje gruczoły łojowe, co prowadzi do łupieżu. Peeling w takiej sytuacji nie tylko oczyści zablokowane gruczoły, ale także ureguluje wydzielanie sebum , skutecznie rozwiązując problem łupieżu.

Stosujesz kuracje, wcierki, odżywki, mające konkretne zadanie do wykonania, np. wzmocnienie włosów i ograniczenie ich wypadania. Robisz wszystko wedle zaleceń, a jednak nie widzisz efektów. Dlaczego? Być może powodem jest martwy naskórek zalegający na skalpie, który blokuje wchłanianie składników aktywnych z kosmetyków. Regularne stosowanie peelingu pomoże się go pozbyć i tym samym utoruje drogę dla kosmetyków pielęgnacyjnych.

Peeling trychologiczny pobudza mikrokrążenie skóry głowy, dzięki czemu jest ona lepiej ukrwiona, a co za tym idzie odpowiednio dotleniona i odżywiona . Z kolei na tak zaopiekowanej skórze głowy są w stanie urosnąć zdrowe i silne włosy. Jest to więc efekt kuli śnieżnej, w którym jeden pozytywny rezultat pociąga za sobą kolejny.

Poza tym peeling trychologiczny, tak jak peeling innych partii ciała złuszcza martwy naskórek . Warto pozbywać się go regularnie, bo jego nadmiar może powodować swędzenie skóry głowy, jej nieestetyczny wygląd, łupież, a także utrudnienie wnikania składników odżywczych z kosmetyków, przez co pielęgnacja włosów może okazywać się nieskuteczna.

Peeling trychologiczny dodatkowo skutecznie oczyszcza skórę z pozostałości kosmetyków do stylizacji, które mogą zalegać na skalpie, obciążać włosy, zanieczyszczać gruczoły łojowe i prowadzić do łupieżu lub wypadania włosów.

Kosmetyk nakładamy na suchą skórę głowy. Należy rozprowadzić go bezpośrednio na skórze głowy, oddzielając pasma włosów i delikatnie wmasować go w skórę opuszkami palców. Wmasowany peeling należy zostawić na ok. 2-3 minuty, a po upływie zalecanego czasu, zmyć go ciepłą wodą. Następnie włosy można umyć szamponem i położyć ulubioną odżywkę. Dla widocznej skuteczności zabieg należy powtarzać 1-2 razy w tygodniu.