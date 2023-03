5 powodów, dla których szczotkowanie powinno wejść ci w krew

Szczotkowanie nie jest skomplikowanym procesem. Ważne, by ruchy były płynne, krótkie, prowadzone od dołu do góry, zawsze w stronę serca. Szczotkuj ciało partiami. Nogi i ręce podziel na etapy: od stóp do kolan, od kolan do pośladków, od palców do łokci oraz od ramion do pach lub obojczyków.