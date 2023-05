5 stylizacji Agnieszki Woźniak-Starak, które nigdy nie wyjdą z mody. Warto mieć je w swojej szafie

Agnieszka Woźniak-Starak jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie. Dziennikarka swoim stylem i elegancją inspiruje fanki i miłośniczki mody. W jej garderobie znajduje się wiele kolorowych i intrygujących fasonów z bogatymi zdobieniami. Gwiazda lubi eksperymentować i nie boi się odważnych kreacji, jednak czasami sięga po minimalistyczne rozwiązania. Dziś skupamy się właśnie na tych elementach, które nie raz uratują cię z opresji, gdy znowu pomyślisz: "nie mam w co się ubrać".

Garnitur

Klasyczny garnitur pojawia się w stylizacjach Agnieszka Woźniak-Starak częściej niż sukienki. Gwiazda lubuje się w oversizowych marynarkach i pasujących do kompletu spodniach (koniecznie z szeroką nogawką). Dziennikarka najczęściej sięga po beżowy, szary lub czarny garnitur, który pasuje do wielu stylizacji. Woźniak-Starak łączy garnitur ze sportowymi butami i jednokolorowym T-shirtem, tworząc casualowy look. Zakładając klasyczne szpilki i elegancką koszulę wyrusza na większe eventy. Wiele gwiazd pokochało trend na garnitur i trzeba przyznać - taki zestaw warto mieć w swojej szafie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Woźniak-Starak mówi o swojej imprezie urodzinowej i przyjaźni w show biznesie

Beżowy trencz

Klasyczny, beżowy trencz to kolejna rzecz, którą powinna mieć w swojej szafie każda kobieta. Pokochały go Francuzki i stylowe it-girl ze skandynawskich stolic. Jest jednym z najbardziej uniwersalnych fasonów wśród płaszczy i zawsze sprawi, że poczujesz się jak milion dolarów. Agnieszka Woźniak-Starak wie, że beżowy trencz nigdy nie wychodzi z mody i stylizuje go w codziennych, luźnych lookach. Dziennikarka nie raz była widziana w takim modelu płaszcza, jednak nam najbardziej podoba się casualowy outfit z wysokimi kowbojkami i jeansową spódniczką.

Agnieszka Woźniak-Starak, w beżowym trenczu © AKPA | AKPA

Jeansowy total look

Jeans to kolejny element garderoby, który nigdy nie wychodzi z mody. Co prawda, ma on swoich licznych przeciwników i niektórym kojarzy się z kiczem oraz nieudaną stylizacją Justina Timberlake'a i Britney Spears na gali rozdania nagród American Music Awards w 2001 roku, jednak jeśli dobrze posłużymy się tym materiałem, uzyskamy zestaw idealny. Agnieszka Woźniak-Starak dobrze o tym wie i jej stylizacje z użyciem jeansu zawsze są pełne klasy. Proste dodatki, czyli klasyczny T-shirt, sportowe buty i okulary przeciwsłoneczne, świetnie dopełnią i wyciszą stylizację "denim on denim". Ciekawą propozycją Woźniak-Starak jest dodanie do jeansu, czarnych botków oraz beżowego kapelusza.

Agnieszka Woźniak-Starak uwielbia jeans © AKPA | AKPA

Czarny golf

Proste elementy garderoby wcale nie oznaczają, że nasza stylizacja będzie nudna. Wręcz przeciwnie, dzięki nim możemy uzyskać klasyczny look, który mimo upływu czasu zawsze pozostaje modny. W chłodniejsze dni warto postawić na czarny golf z długim rękawem. Najlepiej zdecydować się na fason dopasowany do sylwetki - wtedy możemy stylizować go do zarówno do spodni z szeroką, jak i wąską nogawką. Spójrz tylko jak niewielkim wysiłkiem i podstawowymi elementami można uzyskać modny i elegancki outfit. Agnieszka Woźniak-Starak dodała czarne spodnie z szeroką nogawką oraz czarne botki i stworzyła niezwykle estetyczny i stylowy look, którym nie powstydziłaby się żadna paryska it-girl.

Biała koszula

Niezależnie jakie trendy obecnie obowiązują, warto pamiętać, że ponadczasowa klasyka zawsze się obroni. Jeśli często stoisz przed szafą i mówisz: "nie mam w co się ubrać", to tak minimalistyczne zestawienie jak biała koszula i jeansy, zawsze wybawią cię z opresji. Białe koszule zazwyczaj kojarzą się z biurowym dress code'm, ale świetnie sprawdzą się także w casualowych lookach. Agnieszka Woźniak-Starak doskonale zdaje sobie z tego sprawę i często stawia na zestawienie zwiewnej, białej koszuli z jasnymi jeansami o szerokiej nogawce. Jeśli uzupełnisz ten outfit biżuterią, skórzaną ramoneską i botkami możesz mieć pewność, że z pewnością będziesz wyglądać stylowo.

Agnieszka Woźnak-Starak w eleganckiej koszuli © Instagram

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!