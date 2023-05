Idealne buty na wakacje? Zapomnisz, że masz je na nogach

W trakcie urlopu dziennikarka stawia na wygodę — do swojej walizki zapakowała modne buty w intensywnym kolorze. Klapki w stylu Magdy Mołek przypadną do gustu każdej miłośniczce wakacyjnego luzu. Dziennikarka wybrała fason z odkrytymi palcami, warto zwrócić uwagę nie tylko na model, ale również kolor butów — to właśnie on króluje w tym sezonie. Viva Magenta, czyli róż w każdej możliwej odsłonie, zagościł na jej klapkach.