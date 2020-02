WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera Moda + 5 ślubweseleplanner ślubnypan młodypanna młoda 24-01-2020 (14:03) 7 rzeczy, o których nie możesz zapomnieć planując ślub i wesele Organizacja ślubu i wesela już na samą myśl przyprawia cię o dreszcz emocji? Nic dziwnego, to jedyny taki dzień w życiu kobiety, dlatego każda z nas marzy o zaplanowaniu idealnej ceremonii ślubnej i niezapomnianego przyjęcia weselnego. Aby zredukować niepotrzebny stres i wyeliminować możliwe błędy, przedstawiamy listę 7 rzeczy, które sprawią że przygotowanie tego przedsięwzięcia będzie dla ciebie dużo prostsze i przyjemne. Podziel się (Materiały prasowe) 1.Planer ślubny - podstawowe narzędzie panny młodej Jeżeli zastanawiasz się od czego zacząć, zacznij od planera. To w nim znajdziesz pełną listę zadań do wykonania na każdym etapie organizacji uroczystości. Planer ślubny w portalu Wesele z klasą to absolutny niezbędnik wszystkich panien młodych. Pomoże wyjątkowo sprawnie zaplanować twój ślub: od ustalenia terminu, przez organizację niezbędnych dokumentów, wybór sali i usługodawców, na podróży poślubnej kończąc. Dzięki dostępnej aplikacji mobilnej, będziesz miała swój planer ślubny zawsze pod ręką. 2.Terminy Szczęśliwi czasu nie liczą, ale ci którzy z dużym wyprzedzeniem kontaktują się z wybranymi usługodawcami mają najpiękniejsze zdjęcia, najlepszą oprawę muzyczną i cudowną salę weselną na szampańską zabawę i taneczne szaleństwa do białego rana. Pomimo dużej konkurencji, firmy wyróżniające się jakością usług w swojej branży, mają zarezerwowane terminy na 1-2 lata w przód. Po wstępnej selekcji firm, nie zwlekaj i skontaktuj się z ulubionym fotografem czy dekoratorką z pytaniem o termin. 3.Czas na testowanie, smakowanie i przymiarki Czas przygotowań to idealny moment by poprosić o próbkę umiejętności usługodawców, których wybrałaś. Jak smakują potrawy firmy cateringowej, jak na żywo radzi sobie wokalista zespołu weselnego, czy po kilku miesiącach przedślubnych treningów na siłowni suknia będzie leżała idealnie? Aby przekonać się jak wygląda praca i jej efekty z wybranym przez ciebie fotografem, możesz poprosić o sesję narzeczeńską. Przełamiecie pierwsze lody, nauczycie się ze sobą pracować, wyeliminujecie ewentualne błędy a sesja ślubna będzie już czystą przyjemnością. 4.Asertywność - klucz do organizacji wesela twoich marzeń Organizacja twojego wesela to pole do popisu dla wielu twoich bliskich. Bywa, że dobre rady i narzucone gusta zaproszonych gości przyprawiają cię o zawrót głowy. Prawdopodobnie każdy z nich ma dobre intencje, chcąc urządzić twoje wesele wedle własnych upodobań. Część z tych uwag z pewnością pomoże ci w organizacji ceremonii lub przyjęcia, ale pamiętaj że to dzień należący do ciebie i twojego narzeczonego. Nie bój się delikatnie zaznaczać granice lub po prostu odmawiać. Zanim oficjalnie ogłosisz dobrą nowinę, sięgnij po poradnik, jak w subtelny sposób wyrażać swoje zdanie. Unikniesz niepotrzebnych sporów i zorganizujesz przyjęcie swoich marzeń. 5.Wybór odpowiedniej osoby na świadka Im bliżej ślubu, tym więcej stresu. Zastanawiasz się, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem, czy każdy z podwykonawców stanie na wysokości zadania, czy nie pomylisz słów przysięgi, czy suknia będzie leżała idealnie a makijaż i fryzura wytrzymają do świtu, i wreszcie - czy goście będą zadowoleni. Podczas przygotowań oraz w dniu uroczystości, warto mieć przy sobie osobę, która pomoże w sprawnej organizacji przyjęcia i da poczucie bezpieczeństwa w najważniejszym dniu w życiu. W nawiązaniu do powyższego akapitu - nie ulegaj presji sugestii bliskich, kto powinien stanąć u twego boku. Poproś o tę przysługę osobę, która jest ci najbliższa, na którą zawsze możesz liczyć i twoim zdaniem spełni się w roli świadka najlepiej. 6.Mały niezbędnik panny młodej Bądź przygotowana na najmniejsze awarie, które skutecznie psują nastrój każdej kobiecie podczas przyjęcia. W planie panny młodej nie ma na nie miejsca. Zabierz ze sobą: zapasowe pończochy,

środki przeciwbólowe,

plastry na otarcia,

kosmetyki i przybory do poprawy makijażu i fryzury,

mały zestaw do szycia. 7.Ta impreza jest przede wszystkim dla was, dopiero potem dla gości Kochasz swoją rodzinę i uwielbiasz przyjaciół, zależy ci na tym aby dobrze się bawili przez cały wieczór... Stop. Czas na zmartwienia kończy się rankiem, w dniu twojego ślubu. To twój wielki, wymarzony dzień. Pamiętaj, aby nie spędzić go na obawach o właściwy przebieg imprezy i sprostanie oczekiwaniom gości. Zrelaksuj się, świętuj, ciesz cię. W tym dniu liczycie się tylko ty i twój ukochany.