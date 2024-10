"Doświadczamy właśnie bezprecedensowej skali krzywdzenia seksualnego w internecie" - podkreślił w rozmowie z RMF FM Konrad Ciesiołkiewicz, członek Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich. Co można zrobić, by temu zaradzić? Polityk postawił sprawę jasno.

Okazuje się bowiem, że w badaniu brały udział osoby, które już ukończyły 18 rok życia. Polityk nie ukrywał także, że tylko w 2023 roku amerykańskiemu NCMAC (przyp. red. National Capital Memorial Advisory Commission) udało się zabezpieczyć aż "33 mln materiałów o charakterze pornograficznym", co doskonale obrazuje skalę tego procederu.

Ciesiołkiewicz podkreślił, że nasze państwo ma w kwestii ochrony dzieci w sieci jeszcze wiele do zrobienia. Jego zdaniem, warto m.in. wprowadzić "stopniowo takie reguły, które umożliwiają np. skuteczną weryfikację wieku" w internecie.

Ciesiołkiewicz zaapelował również do rodziców o baczne obserwowanie dzieci i reagowanie, gdy tylko zauważą jakiekolwiek niepokojące sygnały.

