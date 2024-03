8 marca obdaruj kobietę, którą kochasz i cenisz. Sprawdzone pomysły na prezent

Zestaw makijażowy Choco Glamour, Eveline, 300 zł

Kosmetyków z linii Choco Glamour nigdy nie przestanę polecać. Przepięknie błyszczące cienie, kremowe bronzery i produkty do ust, a to wszystko pachnące czekoladą. Sama używam ich na co dzień z pełną satysfakcją. Moim ulubieńcem jest balsam do ust, którego nigdy nie wyciągam z torebki, a także pojedynczy, złoty cień, który sprawia, że spojrzenie jest elektryzujące.