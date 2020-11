Abp Jędraszewski napisał list. Krytykuje Strajk Kobiet

Choć list można przeczytać w internecie od piątku, to wierni usłyszeli jego treść w niedzielę. Został odczytany w krakowskich kościołach podczas mszy świętej. Abp Jędraszewski na początku listu odniósł się do pandemii koronawirusa. "Słyszymy dzisiaj słowa Pana Jezusa, będące prawdziwym programem na Adwent Roku Pańskiego 2020: "Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie" (Mk 13, 33).

W pierwszej chwili można by odnieść wrażenie, że to wezwanie wpisuje się w treść tego, co przeżywamy od kilku miesięcy: obawy i lęki związane z wybuchem epidemii, stan zagrożenia zdrowia i życia. W pewnym sensie zapewne tak właśnie jest, bowiem życie ludzkie naznaczone jest niezwykłą kruchością i nikt z nas nie zna dnia ani godziny, kiedy Bóg zechce powołać nas do siebie" – czytamy.