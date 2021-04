Adele ma nowego partnera? To przyjaciel z dzieciństwa

– Romans zaczął się, kiedy wróciła do Londynu po poluzowaniu covidowych obostrzeń – twierdzi anonimowe źródło gazety. – Ich przyjaźń weszła na inny poziom po wspólnej nocy ze znajomymi. Oboje zrozumieli wtedy, że coś do siebie czują – dowiadujemy się. Osoba z otoczenia pary wyznaje też, że ten związek już jest poważny, właśnie dzięki temu, że wcześniej byli przyjaciółmi. – Są ze sobą bardzo szczęśliwi – przekonuje.

Jeśli wierzyć doniesieniom prasy, Adele i jej nowy chłopak chcą mieć razem dzieci. Gwiazda ma już 8-letniego syna Angelo – to owoc małżeństwa z Simonem Koneckim. – Ona nigdy nie ukrywała, że marzy, by miał rodzeństwo. Ukochany podziela to marzenie i jeszcze chętnie niż Adele pragnie je zrealizować – mówi tajemniczy informator "Closer".