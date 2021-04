Nie chce odgradzać dzieci od prawdziwego życia. Tak George i Charlotte zachowywali się w sklepie

Kate z dziećmi w sklepie

To nie pierwszy raz kiedy Kate Middleton załatwiała sprawunki w towarzystwie pociech. Krótko przed wprowadzeniem lockdownu, księżna była widziana niedaleko domu rodzinnego w Ammer Hall z George'em, Charlotte i małym Louisem. Świadek w rozmowie z "Hello!" powiedział, że wyglądali uroczo.

Ostatnia wyprawa do Londynu miała miejsce dzień przed powrotem George'a i jego siostry do szkoły. Maluchy uczą się w St Thomas's Battersea. Louisem w czasie, gdy nie ma jego rodzeństwa, zajmują się mama i świetnie wyszkolone opiekunki. Charlotte i George powoli wchodzą w przypisane im z góry role. Podczas oficjalnych wyjść, podchodzą z rodzicami do poddanych, witają się, rozmawiają i przyjmują prezenty. Syn Cambridge'ów jest trzeci w kolejce do tronu – za dziadkiem Karolem i ojcem Williamem. Charlotte, dzięki decyzji królowej, zajmuje 4. miejsce.