Adrianna Biedrzyńska pokonała guza mózgu. Teraz przestrzega innych

Wyrok: trzy tygodnie życia

Gwiazda wspomina, że rokowania po diagnozie były przerażające. Lekarze dawali jej od 3 tygodni do trzech miesięcy życia. - Objawy choroby odczuwałam od wielu lat w postaci silnych bólów głowy, stąd wszyscy lekarze uważali, że po prostu mam migrenę. Faszerowałam się imigranem, żeby normalnie funkcjonować. Niestety żaden z lekarzy nie wpadł na pomysł, żeby skierować mnie na rezonans magnetyczny czy tomografię, żeby sprawdzić, czy to nie jest coś innego niż migrena. Cztery lata temu, kiedy byłam poza Warszawą, ból tak się skumulował, że straciłam przytomność. Nawet nie wiem, kiedy i jak, Sebastian, mój partner, zawiózł mnie do miejscowego szpitala, gdzie na podstawie rezonansu głowy postawiono mi diagnozę – glejak. Rokowanie było straszne – od 3 tygodni do maksimum 3 miesięcy życia. Nie przyjęłam tej diagnozy, nie uwierzyłam w nią. Słyszałam, że w Warszawie jest znakomity neurochirurg, prof. Mirosław Ząbek, który leczy pacjentów z guzami mózgu. Spakowaliśmy więc rzeczy i wróciliśmy do Warszawy w poszukiwaniu pana profesora - pisała Adrianna Biedrzyńska w liście do portalu "Głos Pacjenta".