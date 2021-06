Gillian Anderson o swojej walce o samoakceptację. "Miałam niską samoocenę, myślałam tylko o swojej wadze"

Obsesja piękna

Gwiazda udzieliła wywiadu innej sławie - Helenie Bonham Carter. Opowiedziała o najbardziej mrocznym momencie swojego życia. - Pamiętam pewną sesję zdjęciową. To był czas, gdy byłam niesamowicie zapatrzona w siebie, skupiona na swojej wadze i niskim poczuciu własnej wartości. Byłam w bardzo mrocznym miejscu, a w sesji brały udział małe zwierzątka. Pamiętam, że czułam rozbieżność między niewinnością i pięknem tych istot, a mrocznym stanem, w którym byłam (...). Patrzę teraz na te zdjęcia i widzę tylko moją młodość, moje piękno. Ani przez chwilę nie pomyślałabyś, że mam nadwagę. To tragiczne, co same sobie robimy - mówi gwiazda w wywiadzie.