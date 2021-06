Adrianna Biedrzyńska składa życzenia córce. W przeszłości nie miały dobrych relacji

Trudna relacja z córką

Oba wydarzenia bardzo wpłynęły na relację aktorki z jedyną córką. Afera finansowa doprowadziła do rozwodu z Miazgą. Michalina stanęła wówczas po stronie ojczyma. Biedrzyńska, która przez pewien czas w Polsce stała się persona non grata, wyjechała na występy do Kanady i tam poznała Sebastiana Błaszczaka. Jak twierdzi "Plotek", nowy związek okazał się zarzewiem konfliktu z córką, która wyprowadziła się z domu.