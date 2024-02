"Afera kalafiorowa" w Biedronce. Pracownicy mogą wezwać policję

Pretensje klientów odbiły się tak szerokim echem, że postanowili się do nich odnieść przedstawiciele Biedronki. Tomasz Grzegorczyk, szef działu jakości produktów świeżych i bezpieczeństwa żywności w Jeronimo Martins tłumaczył, że liście wokół kalafiora są zostawiane, ponieważ są integralną częścią warzywa. Dodawał, że liście chronią również warzywo przed uszkodzeniami mechanicznymi, co ma ogromne znaczenie przy transporcie czy przechowywaniu kalafiorów. Co więcej, w ramach odpowiedzi na skargi klientów Biedronka opublikowała na swoich kanałach w mediach społecznościowych serię postów, w których proponowano przepisy z wykorzystaniem liści kalafiora.