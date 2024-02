Pracownicy drżą przed tajemniczymi klientami. "Kosztuje nas to sporo stresu"

- W marcu 2023 r. zmieniliśmy sposób pozyskiwania opinii na temat pracy naszych sklepów, oddając głos klientom w prostym badaniu ankietowym, które składa się z pytań dotyczących obszarów, takich jak: obsługa, organizacja sklepu, świeżość produktów i czystość. Klienci wybierani są do badania na podstawie algorytmu, a ich odpowiedzi aktualizują się online i są dostępne na bieżąco dla załogi danego sklepu. Wynik danej placówki to średnia ze wszystkich udzielonych odpowiedzi i jest to jedna ze składowych premii uznaniowej dla pracownika - wyjaśnia Izabela Dobrosz, menadżerka ds. projektów operacyjnych w sieci Biedronka.