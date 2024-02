Cała prawda o pączkach z dyskontów. Dietetyk mówi jasno

Długa lista to między innymi "zasługa" dodatków do żywności. Oczywiście żaden z tych składników nie jest trujący — wszystko, co jest dodawane do produktów kupowanych w sklepie, podlega nadzorowi. Jednak z drugiej strony, część tych składników jest dodawana jedynie w celu poprawy ich smakowitości, zapachu, konsystencji. A to już zdecydowanie wpływa na to, że zjesz danego produktu więcej. I w przypadku żywności kalorycznej, mało odżywczej i wysokoprzetworzonej ma to bardzo duże znaczenie.