Tym razem zaszalała ze strojem. Sukienka przyciąga wzrok

Z tej okazji Agata Kornhauser-Duda wybrała sukienkę w kształcie litery "A", która sięgała jej za kolano. To bardzo bezpieczny i szykowny fason, który cieszy się niesłabnącą popularnością od lat. Choć na co dzień jej kreacje nie rzucają się w oczy, tym razem pierwsza dama nieco zaszalała ze wzorem i kolorem.

Stylizacje Agaty Kornhauser-Dudy są szeroko komentowane przez znawców i projektantów mody. Wspomniał o nich nawet sam Dawid Woliński w rozmowie z serwisem Pudelek.pl. Co sądzi o stylu pierwszej damy?

