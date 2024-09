Agata Konrhauser-Duda w czerni i bieli. Popisała się elegancją?

Polska para prezydencka poleciała ostatnio do USA, a jednym z punktów wizyty była msza w Narodowym Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w stanie Pensylwania, które jest jednym z najważniejszych miejsc dla wierzącej Polonii . Potem Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda uczestniczyli w odsłonięciu pomnika ku czci twórców solidarności.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Żakiet z rękawami 3/4 i okrągłym dekoltem był zdecydowanie najciekawszym elementem tego looku. Pierwsza dama uzupełniła go o czarną, ołówkową spódnicą za kolano oraz klasycznymi czółenkami na obcasach w tym samym kolorze.

Całość wyglądała bardzo spójnie i szykownie. Być może nie jest to szczyt nowoczesnej mody, ale zdecydowanie coś, co zasługuje na pochwałę.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!