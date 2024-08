Zaryzykowała z kolorem sukienki. Aż raził w oczy

Stylizacje Agaty Dudy są szeroko komentowane przez polskie media. Pierwsza dama RP dzieli się nimi także w mediach społecznościowych, zamieszczając zdjęcia z oficjalnych spotkań z małżonkami prezydentów i ambasadorów. Nie inaczej było i tym razem, kiedy na profilu Agaty Dudy na Instagramie pojawiły się fotografie z rozmowy z małżonką Ambasadora Egiptu w Polsce, Dalią Abdel Rassoul. Co miała na sobie pierwsza dama?

Sukienka Agaty Dudy była uzupełniona paskiem w talii. Pierwsza dama RP zrezygnowała z dodatków z mocnym akcentem. Za te posłużyły jej jedynie złoty zegarek i srebrne pierścionki. Jeżeli chodzi o obuwie, były to beżowe klasyki na niewysokim obcasie.

To jednak nie pierwszy raz, kiedy Agata Duda postawiła na mocniejszy kolor. Choć pierwsza dama wybiera zazwyczaj delikatne odcienie - w kolorze bieli, beżu czy pudrowego różu, podczas wizyty w jednym z przedszkoli miała na sobie sukienkę, której kolor oscylował pomiędzy rażącą pomarańczą a koralem . W niektórych stylizacjach, gdzie główną rolę odgrywa np. biel, Duda lubi dodawać także kolorowe marynarki .

Co możemy zrobić, by ubierać jak pierwsza dama RP? Rada od Doroty Goldpoint, która od siedmiu lat współpracuje z Agatą Dudą, jest bardzo prosta. Wiele zależy od sylwetki.

