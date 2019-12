Agata Kornhauser-Duda po raz drugi w tej samej kreacji. Coco Chanel jest jej bliska

Agata Kornhauser-Duda razem z prezydentem Andrzejem Dudą wzięła udział w świątecznym spotkaniu z żołnierzami. Na tę okoliczność pierwsza dama włożyła klasyczną garsonkę. Jak zwykle pokazała klasę, ale już po raz drugi widzimy ją w tym wydaniu.

– Chcę bardzo mocno podkreślić: wszędzie, gdzie nasi żołnierze są, jesteśmy przez nich wspaniale reprezentowani i wielokrotnie mam wielką przyjemność, że mogę wysłuchać pochwał i superlatyw pod adresem naszych żołnierzy za to, w jaki sposób służą, jakimi są ludźmi, w jaki sposób odnoszą się do wojsk sojuszniczych oraz do mieszkańców tych terenów, na których odbywają służbę – powiedział prezydent.