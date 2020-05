Agata Kornhauser-Duda składa życzenia pielęgniarkom i położnym. Wybrała kwiecistą sukienkę na wiosnę

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek to święto obchodzone 12 maja, a ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek na Kongresie w Meksyku w 1973 roku. Ze względu na pandemię koronawirusa jest to w 2020 roku święto szczególne. Pracownicy służby zdrowia toczą walkę na pierwszym froncie z chorobą COVID-19, niejednokrotnie płacąc za to życiem.